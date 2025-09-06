والدة طفلة تخلصت من حياتها بسبب الهاتف: خفت عليها وعلى مستقبلها من إدمان التليفون

استمعت نيابة عين شمس لأقوال والدة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة تخلصت من حياتها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب أخذ والدتها الهاتف المحمول منها.

وقالت الأم إنها لم تتوقع أن تلقى ابنتها نفسها من الشرفة مشيرة الي أنها كانت لا تترك الهاتف دقيقة واحدة سواء عند أكلها أو حتى دخولها دورة المياه.

وأضافت والدة المتوفاة أن ابنتها أدمنت الألعاب بشكل مستفز فخافت عليها وعلى مستقبلها التعليمي والدراسي فوضعت لها جدولا زمنيا لاستخدام الهاتف ساعتين في اليوم فقط وهو ما رفضته وهرولت اتجاه الشرفة ثم ألقت نفسها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة لقيت مصرعها عقب قفزها من الطابق الخامس بالشقة محل سكنها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفية أقدمت على التخلص من حياتها بسبب رفضها لأخذ والدتها هاتفها المحمول وإلزامها بعدد معين من الساعات لاستخدامه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

فتوى شوقي علام

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

