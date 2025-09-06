السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

والدة طفلة تخلصت من حياتها بسبب الهاتف: خفت عليها وعلى مستقبلها من إدمان التليفون

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت نيابة عين شمس لأقوال والدة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة تخلصت من حياتها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب أخذ والدتها الهاتف المحمول منها.  

وقالت الأم إنها لم تتوقع أن تلقى ابنتها نفسها من الشرفة مشيرة الي أنها كانت لا تترك الهاتف دقيقة واحدة سواء عند أكلها أو حتى دخولها دورة المياه. 

وأضافت والدة المتوفاة أن ابنتها أدمنت الألعاب بشكل مستفز فخافت عليها وعلى مستقبلها التعليمي والدراسي فوضعت لها جدولا زمنيا لاستخدام الهاتف ساعتين في اليوم فقط وهو ما رفضته وهرولت اتجاه الشرفة ثم ألقت نفسها. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة لقيت مصرعها عقب قفزها من الطابق الخامس بالشقة محل سكنها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفية أقدمت على التخلص من حياتها بسبب رفضها لأخذ والدتها هاتفها المحمول وإلزامها بعدد معين من الساعات لاستخدامه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

فتوى شوقي علام  

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة عين شمس منطقة عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا بشقته في منشأة ناصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

انخفاض يعيد التوازن، سعر الفراخ اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

أخبار مصر: قصة مأساوية لطبيب اتصل به السيسي، وفاة دوبلير عادل إمام، قفزة جديدة للذهب، حكاية رفض زيزو مصافحة حسام حسن

أسعار الخضار اليوم، مفاجأة عن الطماطم بعد قفزتها بالأسواق والليمون بـ 17 جنيها

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة إفريقيا، مفاجأة عن محمد صلاح

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

الظهور الأول، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في مواجهة تونس

رسالة طمأنة وتحذير، انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، فرص لسقوط الأمطار ورياح، وخطر مستمر بالبحر الأحمر وخليج السويس

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ضوابط إعداد القوائم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته باللهو والشهوات المحرمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads