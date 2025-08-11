خطوات وصول رسالة التأكيد في الهاتف الجديد من تطبيق انستا باي

يبحث الكثير من عملاء تطبيق انستاباي عن أسباب عدم وصول رسالة التأكيد في حالة تغيير الهاتف المحمول وتنزيل التطبيق للعمل من جديد.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي: إن الخطوات اللازمة تشمل ما يلي:

يرجى الذهاب إلى قائمة الضبط واختيار التالي:

التطبيقات

واختيار “إمكانية وصول مميزة من القائمة الجانبية”

ثم اختار “استخدام أهم خدمات المراسلة النصية”

اضغط على علامة إنستاباي

ثم اختار “السماح دائما”.

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن إمكانية حذف الحساب البنكي من انستا باي.

وحول ذلك أوضح مسئولون في تطبيق انستاباي أنه بالفعل يمكن إزالة الحساب وإعادة التسجيل مرة أخري.

ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة حذف حساباتهم علي تطبيق انستاباي وإعادة التسجيل مرة أخري.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه بمجرد إزالة التطبيق من على الهاتف المحمول للعميل يتم إيقاف الاستخدام.

رسوم انستاباي

وبدأ البنك المركزي اعتبارا من أول يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك في بيان له أن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

