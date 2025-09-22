ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من الإسماعيلية يقول فيه: "ألبس حظاظة في يدي، وأحيانًا تكون من الخشب أو العاج أو الجلد العادي، فما حكم ذلك؟".

أكد الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن مثل هذه الأساور الحديثة تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، فهذا اعتقاد مناقض لـ عقيدة المسلم الصحيحة.

وأوضح أن لبس الحظاظة في حد ذاته لا حرج فيه إذا كان خاليًا من هذا الاعتقاد الباطل.

وأضاف أن الأمر يعود إلى العادات والأعراف، فإذا كان ارتداء هذه الحظاظات مألوفًا في المجتمع ولم يكن مخصصًا بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

