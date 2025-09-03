المندوه الحسيني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية (صور)

أشاد الخبير التربوي الدكتور المندوه الحسيني بالدعم الذي يقدمه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة لكل المؤسسات التعليمية بالجيزة، وإدراكه الكامل للخطوات الجادة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقال الحسيني إن التدريبات التي تقدمها مدارس الحسام والمستقبل في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية جاءت نتيجة لقناعة كاملة بأهمية الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الهائلة في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح الحسيني أنه فور طرح المشروع على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية سارع بإرسال موجهي المواد الدراسية بإدارة الهرم وبمديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى مقر انعقاد ورش العمل بمدارس الحسام والمستقبل للاطلاع على التدريبات والتجربة الرائدة التي تطبقها مدارس الحسام والمستقبل.

ولفت الدكتور المندوه الحسيني إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يسعى جاهدًا لإحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بمدارس الجيزة، ونقل الخبرات والتجارب المتميزة إلى المدارس الرسمية لتحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية.



وكشف " المندوه" أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية وأن التدريبات تشمل كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية وتحضير الدرس وتحقيق أهداف الدرس.

