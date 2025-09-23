حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين من الإسكندرية عن حكم الاستثمار فى صناديق الذهب، قائلا: "الاستثمار جائز بشرط أن تكون السلع التى تستثمر فيها معلومة وموجودة ويمكن استلامها وتسلمها".



واشترط خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" فى الاستثمار أن يكون فى سلع حلال، ولا تكون محرمة، ويكون التعامل فيها واضح.



وقال إن الذهب سلعة موجودة ومعروفة والتعامل فيها متاح، مضيفا أن هناك بعض الاستثمارات مثل الاستثمارات على الأوراق، وهو ما قد يكون غسيل للأموال أو توظيفها أو أكل أموال الناس بالباطل، أو التجارة فى سلع محرمة.



واضاف: " الشرط الاساسي فى الاستثمار أن تكون السلعة معلومة، ويتم تداولها بين الناس".



