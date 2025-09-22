الإثنين 22 سبتمبر 2025
أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى عند جمهور العلماء تعتبر من السنن المؤكدة، لأنها كانت عادة النبي ﷺ وأمر بها في أكثر من موضع.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن صلاة الضحى لها وقت محدد يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ويستمر حتى قبل زوال الشمس بربع ساعة تقريبًا، مشيرة إلى أن الالتزام بهذا الوقت يضمن أداء الصلاة كما جاء في السنة.

 

وأكدت السعيد أن صلاة الضحى تعد من الصلوات التي يُشكر بها الإنسان الله عز وجل على نعمة الجسد، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة"، موضحة أن ركعتي الضحى تُعد بمثابة شكر على 360 مفصلًا في جسد الإنسان، حيث كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة صدقة.

وأضافت أن النبي ﷺ أوصى بثلاثة أفعال لا يُتركها أبدًا، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة ركعتي الضحى والوتر، مما يبرز فضل هذه الصلاة وأهميتها للمسلم.

وأوضحت أن عدد ركعات الضحى يبدأ من ركعتين ويمكن أن يصل إلى ثمان ركعات، حسب قدرة الإنسان ورغبته في الاستزادة، مشيرة إلى أن أولى الأولويات عند الاستيقاظ هي أداء صلاة الفرض، فإذا فاتت المسلم فصليها فور تذكرها، وبعدها يمكنه أداء صلاة الضحى.

كما أجابت السعيد على سؤال حول ترتيب الصلاة إذا استيقظ الإنسان متأخرًا ولم يصلي الفجر، فقالت إن المهم المبادرة بأداء الفرض أولًا، حتى لو كان في وقت الكراهة، ثم يمكن أداء ركعتي الضحى لاحقًا ضمن الوقت المحدد.

