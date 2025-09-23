الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ارتفاع أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 23- 9- 2025 في الفيوم

شهدت أسواق الفيوم، ارتفاعا في أسعار الفراخ البلدي بجميع أنواعها، اليوم الثلاثاء، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء عن أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجين، إنتاج المزارع ما بين 120 و130 جنيها، أما الفراخ البلدي "الحرة" ما بين 130 و135 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع ما بين  69 و75 جنيها للكيلو. 

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 80 و90 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 165 و175 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيه، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 170 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 170 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

انخفاض البلدى 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

