مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حادثين منفصلين بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون بإصابات متفرقة في حادثي سير منفصلين بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصًا

و تلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل (جامبو) على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بعد المركز الطبي العالمي في اتجاه الإسماعيلية وعلى حدود مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص يُدعى محمد عبد الفتاح (40 عامًا)، وإصابة 12 آخرين بكدمات وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الشروق تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر من رمضان

وفي حادث آخر، أصيب 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس – العاشر من رمضان. جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.