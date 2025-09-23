الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس البرازيل: آلاف الأطفال والنساء دفنوا في غزة والقانون الدولي مدفون هناك أيضا

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

حذر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال كلمته في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من استمرار العنف في غزة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء مدفونون تحت الأنقاض.

رئيس البرازيل: آلاف الأطفال والنساء دفنوا في غزة والقانون الدولي مدفون هناك أيضا



وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال دا سيلفا أن "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وشدد الرئيس البرازيلي على أن هذه "المجزرة ما كانت لتحدث لولا تقاعس من كان بإمكانهم التدخل لوقفها".

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في قطاع غزة، والقانون الدولي أيضا مدفون هناك، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء ولن يتمكن من البقاء إلا في دولة مستقلة.

وحذر لولا من أزمة الجوع في قطاع غزة، قائلا إن "نصف مليون فلسطيني يفتقرون إلى الغذاء، أكثر من سكان ميامي أو تل أبيب.. الجوع لا ينهك الجسد فحسب، بل يحطم الروح"، مضيفا أن الوضع الحالي في غزة يمثل محاولة لإنهاء الحلم الفلسطيني في إقامة دولة.

وشدد الرئيس البرازيلي على حق إسرائيل وفلسطين في الوجود، مؤكدا أن العمل على إقامة دولة فلسطينية يصحح عدم التوازن الذي يعيق الحوار ويحول دون إحلال السلام.

الرئيس البرازيلي غزة تل أبيب البرازيل

