الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

تفاصيل جديدة في واقعة
تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بالقليوبية، فيتو

كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة مع شقيق الطالبة مقدمة البلاغ ضد مدير إحدى المدارس الخاصة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن شقيقته فوجئت أثناء تواجدها بالمدرسة باستدراج المدير لها إلى مصلية المدرسة بعيدًا عن أعين الكاميرات.

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

شقيق  ضحية التحرش بمدرسة بالقليوبية، المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة 

وأوضح شقيق الطالبة في أقواله أنه تلقى استغاثة منها بعد أن أخبرته بأن المدير طلب منها الانتظار، ثم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة لمادة اللغة الإنجليزية، وهناك حاول إغراءها بالتفوق الدراسي ووعدها بجعلها الأولى على المدرسة، إلا أنها رفضت.

وتواصل جهات التحقيق بالقليوبية  سماع أقوال الأطراف المعنية بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا )، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

على الفور، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

رغم عدم تسجيله، مروان عطية رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads