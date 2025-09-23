شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة مع شقيق الطالبة مقدمة البلاغ ضد مدير إحدى المدارس الخاصة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن شقيقته فوجئت أثناء تواجدها بالمدرسة باستدراج المدير لها إلى مصلية المدرسة بعيدًا عن أعين الكاميرات.

شقيق ضحية التحرش بمدرسة بالقليوبية، المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

وأوضح شقيق الطالبة في أقواله أنه تلقى استغاثة منها بعد أن أخبرته بأن المدير طلب منها الانتظار، ثم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة لمادة اللغة الإنجليزية، وهناك حاول إغراءها بالتفوق الدراسي ووعدها بجعلها الأولى على المدرسة، إلا أنها رفضت.

وتواصل جهات التحقيق بالقليوبية سماع أقوال الأطراف المعنية بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا )، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

على الفور، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

