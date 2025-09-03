الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

مستشفيات الشرقية،
مستشفيات الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، أسفر عن إصابة 34 شخصًا وتسجيل حالة وفاة، ما استدعى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المركزية والتعليمية.

محافظ الشرقية يعلن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس الحسينية

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الفحص الطبي الشرعي

وأصدرت النيابة العامة بالشرقية عدة قرارات عاجلة في واقعة انقلاب الأتوبيس، تمثلت في التحفظ على قائده وإجراء تحليل مخدرات له، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الفحص الطبي الشرعي، إضافة إلى تكليف لجنة فنية من المرور والجهات المختصة لفحص المركبة وبيان أسباب الحادث.

وجه برفع حالة الطوارئ بمستشفى الحسينية المركزي والمستشفيات المجاورة

وكان الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد وجّه برفع حالة الطوارئ بمستشفى الحسينية المركزي والمستشفيات المجاورة، موضحًا أن المستشفى استقبل 28 مصابًا عن طريق سيارات الإسعاف و6 آخرين نقلهم ذووهم، فيما تم تحويل 7 حالات حرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق.

 

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها وضمان وجود جميع التخصصات الحيوي

وأكد وكيل الوزارة الدفع بفرق طبية متخصصة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالحسينية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها، وضمان تواجد جميع التخصصات الحيوية لتقديم الرعاية اللازمة، مشددًا على سرعة التدخل لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين.

