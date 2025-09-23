نقيب شباب المحامين بالقليوبية يتبرع بالدفاع عن الطالبة ضحية التحرش بشبين القناطر

عمرو الحوي نقيب شباب المحامين بالقليوبية أعلن تبرعه بالتطوع للدفاع عن الطالبة ضحية قضية التحرش المتهم فيها مدير إحدى المدارس الثانوية بمدينة شبين القناطر، مؤكدًا أنه سيقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية دون أي مقابل مادي دعمًا للعدالة وحق المجني عليها.

نقيب شباب المحامين بالقليوبية يتبرع بالدفاع عن ضحية التحرش بمدير مدرسة بالقليوبية

وأشار الحوي إلى أن ما حدث يمثل جريمة خطيرة تمس أمن الطلاب وحرمة المؤسسات التعليمية، مطالبًا بإنزال أشد العقوبات على المتهم وردع أي محاولات مماثلة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة التي كشفت التحقيقات أنها ليست الأولى، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة.



وأوضح وكيل الوزارة تعليم القليوبية أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه، وتعيين مدير آخر لمباشرة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.



وأكد أن المديرية تتابع سير التحقيقات عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي قرار يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن انتظام العملية التعليمية.



وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة

