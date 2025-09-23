الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقيب شباب المحامين بالقليوبية يتبرع بالدفاع عن الطالبة ضحية التحرش بشبين القناطر

تحرش طالبة بالقليوبية،
تحرش طالبة بالقليوبية، فيتو

عمرو الحوي نقيب شباب المحامين بالقليوبية أعلن تبرعه بالتطوع للدفاع عن الطالبة ضحية قضية التحرش المتهم فيها مدير إحدى المدارس الثانوية بمدينة شبين القناطر، مؤكدًا أنه سيقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية دون أي مقابل مادي دعمًا للعدالة وحق المجني عليها.

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

نقيب شباب المحامين بالقليوبية يتبرع بالدفاع عن  ضحية التحرش بمدير مدرسة بالقليوبية

وأشار الحوي إلى أن ما حدث يمثل جريمة خطيرة تمس أمن الطلاب وحرمة المؤسسات التعليمية، مطالبًا بإنزال أشد العقوبات على المتهم وردع أي محاولات مماثلة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة التي كشفت التحقيقات أنها ليست الأولى، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة.
 

وأوضح وكيل الوزارة  تعليم القليوبية أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه، وتعيين مدير آخر لمباشرة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
 

وأكد أن المديرية تتابع سير التحقيقات عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي قرار يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن انتظام العملية التعليمية.


وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة شبين القناطر مدرسة بالقليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

حرس الحدود يسجل هدف التعادل الثاني في شباك الأهلي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads