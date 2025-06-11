نصائح لحماية البشرة من الاسمرار، مع التعرض لأشعة الشمس

نصائح لحماية البشرة من الاسمرار، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد فترات التعرض لأشعة الشمس، سواء أثناء التنزه أو الذهاب إلى الشاطئ أو حتى عند ممارسة الأنشطة اليومية.

ورغم أهمية الشمس في تحفيز الجسم لإنتاج فيتامين "د"، فإن التعرض المباشر والمفرط لها يؤدي إلى مجموعة من الأضرار الجلدية، أبرزها اسمرار البشرة، وظهور البقع الداكنة، والتعرض لخطر الشيخوخة المبكرة، وربما حتى سرطان الجلد في بعض الحالات.

لذلك، تعتبر الوقاية من أشعة الشمس أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة وجمال البشرة، خاصة في فصل الصيف حيث تزداد قوة الأشعة فوق البنفسجية.

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن اسمرار البشرة في الصيف يعتبر من الأمور الشائعة التي تواجه الكثيرات، ولكن يمكن تقليلها بدرجة كبيرة باتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة.

والوقاية من الشمس لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تمتد لتشمل صحة الجلد وسلامته على المدى الطويل..

نصائح لحماية بشرتك من الشمس طوال الصيف

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز النصائح الفعالة لحماية البشرة من الاسمرار والتلف، أثناء التعرض للشمس طوال الصيف.

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1. استخدام واقي الشمس بشكل منتظم

يعد واقي الشمس أو "السن بلوك" خط الدفاع الأول ضد أشعة الشمس الضارة. من المهم اختيار واقٍ يحتوي على عامل حماية لا يقل عن SPF 30، ويفضل أن يكون واسع الطيف ليحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (UVA وUVB).

تعليمات الاستخدام:

يوضع واقي الشمس قبل 15 إلى 30 دقيقة من الخروج.

يُعاد تطبيقه كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرق.

يُستخدم حتى في الأيام الغائمة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تخترق الغيوم.

2. ارتداء الملابس الواقية

يمكن تقليل تأثير الشمس على البشرة من خلال ارتداء الملابس المناسبة، مثل:

القبعات الواسعة التي تظلل الوجه والعنق.

النظارات الشمسية التي تحمي العينين ومحيطها.

القمصان ذات الأكمام الطويلة المصنوعة من الأقمشة القطنية أو المخصصة للحماية من الشمس (UPF fabric).

الملابس لا تحجب كل الأشعة، لكنها تقلل بشكل كبير من الضرر الناتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس.

3. تجنب الشمس في أوقات الذروة

أشعة الشمس تكون في أقوى حالاتها ما بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. يُفضل خلال هذه الأوقات:

البقاء في الظل قدر الإمكان.

تقليل فترات البقاء في الهواء الطلق.

استخدام المظلات أو القبعات الواقية إذا كان الخروج ضروريًا.

4. الترطيب المستمر للبشرة

أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى فقدان البشرة لرطوبتها. لذا، من الضروري:

شرب كميات كافية من الماء (ما لا يقل عن 2 لتر يوميًا).

استخدام مرطبات البشرة التي تحتوي على مكونات مثل الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.

تطبيق المرطب بعد الاستحمام أو بعد العودة من الخارج لتجنب جفاف البشرة.

حماية بشرتك من الاسمرار، فيتو

5. العناية الليلية بالبشرة

بعد يوم طويل من التعرض لأشعة الشمس، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة في الليل لتجديد خلاياها. ينصح بـ:

تنظيف البشرة جيدًا من بقايا الواقي الشمسي والأتربة.

استخدام سيرومات تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C.

وضع كريمات مهدئة ومجددّة مثل تلك التي تحتوي على النياسيناميد أو البانثينول.

6. النظام الغذائي الصحي

يلعب الغذاء دورًا هامًا في تعزيز قدرة البشرة على مقاومة الشمس. يُنصح بـ:

تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل الجزر، التوت، والطماطم.

الحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على أوميغا-3 مثل السمك والمكسرات.

تجنب الأطعمة التي ترفع الالتهاب في الجسم مثل السكريات والدهون المهدرجة.

7. تجنب المستحضرات المهيّجة قبل الخروج

بعض المستحضرات مثل مقشرات البشرة أو منتجات تحتوي على الريتينول أو الأحماض القوية تجعل البشرة أكثر حساسية للشمس. لذلك يُنصح بتجنب استخدامها صباحًا أو قبل الخروج مباشرةً، ويمكن استخدام هذه المنتجات في الليل فقط.

8. الاستعانة بالبدائل الطبيعية للوقاية

إلى جانب المستحضرات الطبية، هناك بعض المكونات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف حدة تأثير الشمس، مثل:

استخدام ماء الورد كمهدئ للبشرة بعد التعرض للشمس.

وضع جل الألوفيرا المبرد لتهدئة الالتهابات.

تطبيق أقنعة طبيعية مثل الزبادي والعسل لترطيب البشرة.

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