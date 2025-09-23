الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة وضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالجيزة.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب "دون إصابات" من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

