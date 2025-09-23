الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة وضبط المتهم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاعتداء على سيدة بالجيزة

 تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالجيزة.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب "دون إصابات" من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

