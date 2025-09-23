ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية، لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهن وضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

