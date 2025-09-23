الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط قائد تروسيكل ومرافقـيه بعد استعراض خطير بشوارع الشرقية

ضبط قائد تروسيكل
ضبط قائد تروسيكل ومرافقـيه بعد استعراض خطير بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد مركبة "تروسيكل" وعدد من مستقليه بأداء حركات استعراضية بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط التروسيكل الظاهر في الفيديو، وتبين أنه بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط قائده وأربعة من مستقليه، جميعهم عمال مقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

اعترافات وتحفظات

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم، مؤكدين أن الهدف كان "الاحتفال" دون إدراك خطورة ما أقدموا عليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومرافقيه.

