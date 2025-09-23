ضبط عنصرين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في أسوان

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة أسوان، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.

كشفت التحريات أن المتهمين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعيا لإخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال:

تأسيس أنشطة تجارية

شراء عقارات وأراضٍ زراعية



حجم الأموال

قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهما بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.