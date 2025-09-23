ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته محلًا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لبيع أجهزة «ريسيفر» معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المحل وضبط مالكه، وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة مختلفة الماركات محمل عليها برامج لفك الشفرات «بدون ترخيص».

بمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

