أوراق يورتشيتش وماتياس يايسله الرابحة قبل المواجهة على لقب كأس القارات الثلاث

بيراميدز وأهلي جدة، يمتلك الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، العديد من الأوراق الرابحة قبل مواجهة الفريقين الليلة على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

أوراق يورتشيتش الرابحة

مباراة بيراميدز القادمة، يمتلك مدرب بيراميدز العديد من الأوراق الرابحة التي قد ترجح كفة فريقه اليوم أمام الأهلي السعودي.

وأهم تلك الأوراق: فيستون ماييلي وإيفرتون في مركز الهجوم، ومحمد الشيبي وخلفه الشناوي في الدفاع ومهند لاشين.

كما يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة محليا وعالميا، فقد نجح في ترتيب أوراقه ببطولة الدوري المصري والفوز في آخر مباراتين أمام الاهلي بثنائية وأمام زد بهدف دون رد، والقفز إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.

كما نجح في إقصاء أوكلاند سيتي بثلاثية في الدور التمهيدي في الإنتركونتيننتال، ويعد هذا دافعا معنويا قويا وسلاحا لمواجهة الفريق السعودي.

أوراق رابحة في صفوف أهلي جدة

ويدخل الأهلي السعودي بقيادة ماتياس يايسله اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، بدأت بتتويجه بكأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح، ثم الفوز على نسف قرشي الأوزبكي في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا.

وعلى صعيد الدوري المحلي، جمع الفريق 5 نقاط من 3 مباريات، كان أبرزها تعادله المثير أمام الهلال بنتيجة 3-3، في مباراة كشفت عن قوته الهجومية.

ويمتلك أهلي جدة مجموعة من الأوراق الرابحة في خط الهجوم أبرزها النجم الجزائري رياض محرز الذي دائما ما يلعب دورا حاسما في فريقه، كما يشكل كل من إيفان توني، وجالينو، تهديدا دائما لدفاعات الخصوم، وهو ما يصعب مهمة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للفريق السماوي

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال علي لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتقام مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

موعد مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مباراة بيراميدز والاهلي السعودي، ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

