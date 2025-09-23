ضبط 43 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لمكافحة ظواهر الغش التجاري والتهريب.

حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط سائقين مقيمين بالمحافظة أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما أكثر من 43 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

