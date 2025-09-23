الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 65 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، قيام عنصرين جنائيين مقيمين بالإسكندرية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.



وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة القانونية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسيارات، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 65 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

