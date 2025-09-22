مدرب بيراميدز: واجهت أهلي جدة من قبل والأموال ليست كل شيء

انتركونتيننتال، أشاد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بفريق النادي الأهلي السعودي مؤكدا أنه سبق له اللعب أمامه من قبل عندما كان مدربا للنصر السعودي وحاليا هو فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين رائعين ومدرب رائع وجماهير ضخمة، وهو بالفعل شاهد آخر مباراتين في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وبالفعل أظهروا قوة كبيرة ورد فعل قوي ولكن في النهاية هو واثق بشدة في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الفوز.

وحول فارق الإمكانيات المالية بين بيراميدز والأهلي السعودي مؤكدا أن المال مهم بالفعل في كرة القدم ولكنه ليس أهم شيء، وفي النهاية الملعب هو الفيصل في حسم المباريات.



المدرب أوضح أن بيراميدز بالفعل يعاني بعض الغيابات في صفوف الفريق ولكن في النهاية المجموعة جاهزة وهو يثق فيها بشدة، مهنئا في النهاية الشعب السعودي بيوم المملكة السعودية الذي يتوافق مع نفس يوم اللقاء.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

يدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وعقد اليوم، بملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر بالكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر بالكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر بالكامل.

