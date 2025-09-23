الزمالك يسعى للحفاظ على قمة الدوري على حساب الجونة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها في الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

وأكد مصدر داخل النادي الزمالك أن يانيك فيريرا يفاضل بين عبد الحميد معالي وأحمد شريف للدفع بأحدهما أمام الجونة غدًا الثلاثاء بالدوري، لتعويض غياب خوان بيزيرا الموقوف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

المدرب البلجيكي يدرس مشاركة اللاعب الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا من أجل سد النقص في هذا المركز الحساس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.