إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

شهد طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وجامبو وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم جميعا لمستشفى السادات المركزي.

نقل المصابين لمستشفى السادات

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال مستشفى السادات 10 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة، جراء وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات في السادات وجاري تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر طبي فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن حالة المصابين مستقرة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

