الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وجامبو وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم جميعا لمستشفى السادات المركزي.   

نقل المصابين لمستشفى السادات

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال مستشفى السادات 10 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة، جراء وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات في السادات وجاري تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم. 

وأكد مصدر طبي فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن حالة المصابين مستقرة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية كفر داوود مستشفي السادات محافظة المنوفية

مواد متعلقة

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

محافظ المنوفية يتابع جاهزية المدارس ويشدد على تكثيف حملات النظافة

غموض في تشخيص حالات داخل مستشفى بالمنوفية، ووزارة الصحة تتدخل

عمره يوم، العثور على طفل حديث الولادة داخل شنطة خضار بالمنوفية

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

تحرير 23 محضر مخالفات وإعدام مواد غذائية غير صالحة بالمنوفية

غرق 268 فدانا من أراضي طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية

ضبط مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads