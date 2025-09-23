الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

بمشاركة أحمد حجازي، موعد لقاء نيوم والحزم بكأس خادم الحرمين الشريفين

فريق نيوم، فيتو
فريق نيوم، فيتو

يلتقي فريق نيوم، بقيادة المصري أحمد حجازي، نظيره الحزم، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الحزم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة نيوم والحزم بكأس خادم الحرمين الشريفين 

ومن المقرر أن تقام مباراة الحزم ونيوم في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض نيوم اللقاء منتشيًا بفوزه التاريخي الأول على ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد التغلب على الأخدود بهدف دون رد حمل توقيع عبد الملك العييري، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لأحمد حجازي في قيادة الخط الخلفي.

ورفع نيوم بهذا الانتصار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بعد خسارة افتتاحية أمام أهلي جدة، ثم فوز ثمين على ضمك في الجولة الثانية.

ads