أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بـ جامعة الأزهر، إن اليقين يعالج الكثير من أمراض العصر مثل اليأس والقنوط والكآبة، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمرنا بالتوكل عليه فقال: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾.

وأوضح القصبي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من يتوكل على الله حق التوكل لا يعرف الكآبة ولا اليأس، ويرى الأشياء دائمًا ببشرى واستبشار بالخير، مؤكدًا أن التعامل باليقين مع الله يبعث الطمأنينة في القلب والسعادة في الحياة، وأن الله خلق الإنسان ليحيا حياة طيبة.

أستاذ الحديث بجامعة الأزهر : صفات المتقين جاءت واضحة في القرآن الكريم

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أن صفات المتقين جاءت واضحة في القرآن الكريم، وأن على كل مسلم أن يسأل نفسه إن كانت هذه الصفات متوفرة فيه، فإن وجدها حمد الله، وإن لم يجدها سعى بجد واجتهاد للوصول إليها.

وبيّن أن من أهم صفات أهل اليقين الإيمان بالغيب، وهو الذي يجعل الإنسان مستقيم العقل، بعيدًا عن الانحراف، ويسعى في الخير، ويطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه عن يقين بأن الأوامر كلها خير والنواهي كلها ضرر.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن من صفات أهل اليقين إيمانهم بأن الله وحده سيحاسب العباد يوم القيامة، ويقينهم بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فلا العطاء دليل رضا ولا المنع دليل غضب، مستشهدًا بقول الله تعالى:﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌۭ﴾.

ونوه أستاذ الحديث بأن اليقين هو مفتاح الطمأنينة والسعادة، داعيًا إلى السعي لاكتساب صفات أهل اليقين من إيمان بالغيب، وإقامة للصلاة، وتوكل على الله، واليقين بأن الأرزاق مقدّرة بقدر الله العليم الخبير.

حسن القصبي: التأمل في آيات الله طريق اليقين وراحة القلب

وفي وقت سابق قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى أرشدنا في القرآن الكريم إلى أن في الأرض آيات تدلنا على عظمته وتوصلنا إلى اليقين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾.

وأوضح القصبي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن النظر في الكون بكل ما فيه من سماء بلا عمد، وأرض ممهدة، وحركة اللسان، وسمع الأذن، وبصر العين، يقود الإنسان إلى اليقين بالله عز وجل، لأن الخالق الذي أبدع هذا النظام هو وحده المدبر لكل شيء.

وأشار أستاذ الحديث إلى أن القرآن الكريم بين أن اليقين يأتي بالإيمان بالوحي، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾، موضحًا أن اليقين ليس مجرد فكرة بل ثمرة للإيمان والعمل الصالح.

العبادات تغرس الطمأنينة في القلب

وأكد القصبي أن من أراد اليقين فعليه أن يلتزم بأوامر الله مثل الصلاة، والصوم، والزكاة، وحج بيت الله الحرام، وأن يتحلى بالأخلاق التي أمر بها الإسلام، مشددًا على أن هذه العبادات تغرس الطمأنينة في القلب وتقوي الصلة بالله.

وحذر من أن إهمال العبادات والأخلاق والآداب في الحياة يحرم الإنسان من نعمة اليقين، ويجعله يعيش في اضطراب وقلق دائم، بينما اليقين من أعظم النعم التي يهبها الله لعباده المؤمنين.

وقال الدكتور حسن القصبي إن التأمل في آيات الله في الكون وفي النفس، والالتزام بأوامره ونواهيه، هو السبيل للوصول إلى قلب مطمئن وفؤاد هادئ وحياة مليئة بالرضا والهداية.

