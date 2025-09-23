سيدة تسأل وزير التعليم عن البكالوريا، والرد يلقى استحسان أولياء الأمور (فيديو وصور)

أدار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوارًا مع أولياء الأمور بعزبة الرفلة التابعة لقرية أنشاص الرمل، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، للرد على استفساراتهم حول التحديات التعليمية، لا سيما في ضوء تطبيق نظام البكالوريا الجديد.

لقاء وزير التعليم بأولياء الأمور

وسألت إحدى السيدات الوزير: "يعني إيه نظام البكالوريا؟"، فرد الوزير موضحًا أهداف النظام الجديد الذي يرمي إلى تخفيف الضغوط التعليمية لصالح أبنائهم، ما دفع الأهالي للتعبير عن دعمهم بالزغاريد.

أهالي العزبة في استقبال وزير التربية والتعليم،فيتو

افتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي

وفي سياق متصل، افتتح الوزير، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بنفس المنطقة، والتي بلغت تكلفتها 28 مليونًا و700 ألف جنيه، وتم إنشاؤها بالتعاون مع وفد ألماني لدعم تطوير البنية التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

قيادات التربية والتعليم ومسؤولي الأبنية التعليمية

وشهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد، واللواء يسري الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى جانب عدد كبير من قيادات التربية والتعليم ومسئولي الأبنية التعليمية.

وزير التربية والتعليم يتفقد الفصول الدراسية،فيتو

افتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي،فيتو

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن الوزير على سير العملية التعليمية، وزار الفصول الدراسية واستفسر من الطلاب عن احتياجاتهم، لضمان بيئة تعليمية مناسبة توفر الراحة والدعم الكامل لهم وللمعلمين، بما يعزز التحصيل الدراسي ويحقق جودة التعليم.

