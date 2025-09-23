وزير التعليم يفتتح اليوم مدرسة بالشرقية تكلف إنشاؤها أكثر من 28 مليون جنيه

يفتتح اليوم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، التي جرى إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 28 مليونًا و700 ألف جنيه.

قيادات التربية والتعليم ومسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة

ويشهد الافتتاح كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام لمحافظة الشرقية، محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد، واللواء يسري الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، إلى جانب عدد كبير من قيادات التربية والتعليم ومسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حضور واسع لطلاب الشرقية في أول أيام العام الدراسي

وانتظم أكثر من مليون و858 ألف طالب وطالبة في مدارس محافظة الشرقية، موزعين على 4 آلاف و922 مدرسة تضم نحو 49 ألفًا و466 فصلًا دراسيًّا. وجاءت بداية العام الدراسي الجديد وسط أجواء من الانتظام والحيوية والبهجة.

تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة

وشهدت المحافظة تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة، في خطوة تهدف إلى تقليل الكثافات داخل الفصول ورفع جودة العملية التعليمية، لتكون انطلاقة سلسة ومشجعة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

انتهت محافظة الشرقية من استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، حيث وجَّه المحافظ المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والطالبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.