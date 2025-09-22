تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم عن مباراة المصري وبتروجيت

تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

جاء ذلك بعد حصولها على الانذار الثالث في مباراة اليوم أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

هذا ومن والمقرر أن يواصل المصري تدريباته اليومية مساء غدا الثلاثاء وذلك على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

مباراة المصري وفاركو

الدوري المصري، تعثر فريق المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي أمام فاركو، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

استحوذ المصري على مجريات المباراة في أغلب فتراتها ودانت له السيطرة على الكرة، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، إلا أن الاستبسال الدفاعي من جانب لاعبي فاركو ساعدهم على غلق كل الطريق المؤدية لمرمى محمد سعيد شيكا، فضلا عن تألق الأخير ونجاحه في التصدي لأكثر من تسديدة خطرة على مرماه

التعادل حرم المصري من اعتلاء صدارة جدول الدوري المصري، لاسيما أنه كان يحتاج إلى حصد الثلاث نقاط، كانت كفيلة بزيادة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتا، إلا أن التعادل منحه نقطة وحيد أوقفت رصيده عند النقطة 15 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ16 نقطة

فيما حصل فاركو على نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

تشكيل المصري لمباراة فاركو

دخل فريق المصري البورسعيدي مباراته أمام فاركو بتشكيل مكون من:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر .

محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط .

عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، كريم بامبو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، حسين فيصل.

تشكيل فاركو أمام المصري

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابكر ندياي، جابر كامل، محمد حسين، أحمد شعبان.

الوسط: معاذ أحمد، كريم الطيب، رامز مدحت.

الهجوم: ياسين الملاح، أحمد فؤاد، محمد عز.

دكة البدلاء: أحمد دعدور، محمود فرحات، وليد مصطفى، مازن عادل، يحيى بوصقو، سيف الإمام، محمد سيد، يوسف عبد الحفيظ، الحسن بيني.

المصري البورسعيدي، فيتو

