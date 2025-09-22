موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الانتركونتيننتال

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي. يستعد فريق بيراميدز لمواجهته الهامة والمرتقبة غدا الثلاثاء أمام أهلي جدة السعودي في كأس الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مباراة بيراميدز القادمة، ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز القادمة، وتذاع مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال عبر SSC السعودية.

وتردد أنه أيضا سيتم إذاعتها على قناة إم بي سي لكن لم يعلن رسميا عنها حتى الآن

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

موعد مباراة بيراميدز،يدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز،وعقد اليوم، بملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر بالكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر بالكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر بالكامل.

