زد يخطف فوزا غاليا من الاتحاد في الدوري المصري

الدوري المصري، خطف فريق زد فوزا صعبا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

مباراة زد ضد الاتحاد السكندري

أحرز شادي حسين هدف الفوز لزد والمباراة الوحيد، في الدقيقة 13 من تسديدة من داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري سكنت يمين المرمى

وتعرض عبد الرحمن عماد لاعب فريق زد للطرد في الدقيقة 97

تشكيل زد امام الاتحاد السكندري

علي لطفي - أحمد فتحي كاستلو - أحمد عبد الباري - أحمد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل ميسي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد الصغيري - محمد ربيعة - ماتا ماجاسا - محمود صابر

تشكيل الاتحاد أمام زد

صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - محمود شبانه - عمرو صلاح - ناصر ناصر - فادي فريد - محمد توني - عبد الغني محمد - أبو بكر ليادي - فافور أكيم - كناريا

موقف زد والاتحاد السكندري في الدوري

وقفز فريق زد الي المركز الرابع ورصيده 12 نقطة فيما يتواجد زعيم الثغر في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ولعب زد 8 مباريات حقق الفوز في 3 مبارايات وتلقي الخسارة في مثلهما، وتعادل في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، خاض الاتحاد السكندري 8 مباريات حقق الفوز في مباراة وتلقى الخسارة في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 3 أهداف ودخل مرماه 10 أهداف.

