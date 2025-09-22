الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زد يخطف فوزا غاليا من الاتحاد في الدوري المصري

زد، فيتو
زد، فيتو

الدوري المصري، خطف فريق زد فوزا صعبا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

 

مباراة زد ضد الاتحاد السكندري

أحرز شادي حسين هدف الفوز لزد والمباراة الوحيد، في الدقيقة 13 من تسديدة من داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري سكنت يمين المرمى

وتعرض عبد الرحمن عماد لاعب فريق زد للطرد في الدقيقة 97

تشكيل زد امام الاتحاد السكندري 

علي لطفي - أحمد فتحي كاستلو - أحمد عبد الباري - أحمد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل ميسي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد الصغيري - محمد ربيعة - ماتا ماجاسا - محمود صابر

تشكيل الاتحاد أمام زد

صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - محمود شبانه - عمرو صلاح - ناصر ناصر - فادي فريد - محمد توني - عبد الغني محمد - أبو بكر ليادي - فافور أكيم - كناريا

 

موقف زد والاتحاد السكندري في الدوري

وقفز فريق زد الي المركز الرابع ورصيده 12 نقطة فيما يتواجد زعيم الثغر في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ولعب زد 8 مباريات حقق الفوز في 3 مبارايات وتلقي الخسارة في مثلهما، وتعادل في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، خاض الاتحاد السكندري 8 مباريات حقق الفوز في مباراة وتلقى الخسارة في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 3 أهداف ودخل مرماه 10 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري فريق زد الاتحاد السكندري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الانتركونتيننتال

مدرب بيراميدز: واجهت أهلي جدة من قبل والأموال ليست كل شيء

الدوري المصري، زد يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

يورتشيتش: بيراميدز وصل للعالمية في فترة زمنية وجيزة

طاقم حكام روماني يدير مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

تشكيل المصري لمباراة فاركو في الدوري الممتاز

ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

كأس إنتركونتيننتال، بيراميدز يرتدي زيه الأساسي أمام الأهلي السعودي

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads