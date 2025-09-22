الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: دعم مستشفيات الشيخ زايد وأبو النمرس والتحرير وأم الأطباء بأجهزة حديثة

اجهزة طبية حديثة
اجهزة طبية حديثة
ads

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توريد مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة لعدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأوضح المحافظ أن مستشفى الشيخ زايد المركزي تم دعمه بجهاز "فونكس" لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، والذي يعد من الأجهزة الدقيقة في تشخيص أمراض الدم مثل الأنيميا ونقص المناعة واللوكيميا، بما يسهم في سرعة التدخل العلاجي.
 

كما أشار إلى دعم مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من الأجهزة الحديثة في قسم العلاج الطبيعي، من بينها جهاز الموجات فوق الصوتية لعلاج الآلام وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربي لتنشيط العضلات والأعصاب، الأمر الذي يساعد المرضى على تحسين الحركة والتعافي بعد الإصابات والعمليات الجراحية.
 

وفي مستشفى التحرير العام تم تدعيم وحدة الأشعة بجهاز سونار جديد يساهم في رفع كفاءة الكشف الطبي وخاصة في مجال الاكتشاف المبكر للأورام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال. 
 

كما شمل الدعم مستشفى أم الأطباء للأطفال بتزويدها بجهاز الأشعة المقطعية (CT Scan) الحديث، والذي يتميز بدقة عالية وسرعة في إظهار النتائج خلال 48 ساعة فقط، فضلًا عن إتاحة خدمات الأشعة المقطعية بالصبغة بما يعزز قدرات المستشفى في التشخيص المبكر والدقيق لمختلف الحالات المرضية ويأتي ذلك استكمالًا لجهود المحافظة في دعم المستشفيات المتخصصة بالأجهزة الطبية المتطورة لتقديم خدمة اقتصادية مدعمة للمواطنين من خلال كوادر طبية متخصصة. 
 

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات الحكومية وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة من خلال التعاون الدوري مع وزارة الصحة بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة تواكب متطلبات المواطنين.
 

ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن المديرية تتابع بصفة مستمرة احتياجات المستشفيات وتعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية مشيرًا إلى أن دعم المستشفيات بهذه التجهيزات يمثل دفعة قوية للارتقاء بجودة الخدمات العلاجية داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الطبية الأجهزة الحديثة العمليات الجراحية المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة

مواد متعلقة

خطوة جديدة من وزارة البيئة لدمج ذوي الإعاقة في المبادرات البيئية

مديرية الصحة بالجيزة تعلن عن حاجتها لأطباء للعمل بنظام الاستعانة الجزئي

محافظة الجيزة: إزالة العوائق بمحيط مدرسة ترسا الجديدة بالطالبية وتشغيلها

محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتعقيم الكلاب الضالة بأساليب علمية

محافظ الجيزة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة التطرف

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الرسمي لمبادرة "أجيال" لصيف 2025

البيئة تشارك دول العالم في تنفيذ حملة مكبرة لتنظيف أربعة شواطئ بالإسكندرية

حملة تموينية مكبرة تضبط دقيقا وبطاقات تموينية مسروقة في المنيرة بالجيزة

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك تثير الجدل، والنشطاء: الرئيس الحنين رزق (فيديو)

خدمات

المزيد

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads