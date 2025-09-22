محافظ الجيزة: دعم مستشفيات الشيخ زايد وأبو النمرس والتحرير وأم الأطباء بأجهزة حديثة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توريد مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة لعدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحافظ أن مستشفى الشيخ زايد المركزي تم دعمه بجهاز "فونكس" لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، والذي يعد من الأجهزة الدقيقة في تشخيص أمراض الدم مثل الأنيميا ونقص المناعة واللوكيميا، بما يسهم في سرعة التدخل العلاجي.



كما أشار إلى دعم مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من الأجهزة الحديثة في قسم العلاج الطبيعي، من بينها جهاز الموجات فوق الصوتية لعلاج الآلام وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربي لتنشيط العضلات والأعصاب، الأمر الذي يساعد المرضى على تحسين الحركة والتعافي بعد الإصابات والعمليات الجراحية.



وفي مستشفى التحرير العام تم تدعيم وحدة الأشعة بجهاز سونار جديد يساهم في رفع كفاءة الكشف الطبي وخاصة في مجال الاكتشاف المبكر للأورام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.



كما شمل الدعم مستشفى أم الأطباء للأطفال بتزويدها بجهاز الأشعة المقطعية (CT Scan) الحديث، والذي يتميز بدقة عالية وسرعة في إظهار النتائج خلال 48 ساعة فقط، فضلًا عن إتاحة خدمات الأشعة المقطعية بالصبغة بما يعزز قدرات المستشفى في التشخيص المبكر والدقيق لمختلف الحالات المرضية ويأتي ذلك استكمالًا لجهود المحافظة في دعم المستشفيات المتخصصة بالأجهزة الطبية المتطورة لتقديم خدمة اقتصادية مدعمة للمواطنين من خلال كوادر طبية متخصصة.



وأكد محافظ الجيزة أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات الحكومية وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة من خلال التعاون الدوري مع وزارة الصحة بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة تواكب متطلبات المواطنين.



ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن المديرية تتابع بصفة مستمرة احتياجات المستشفيات وتعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية مشيرًا إلى أن دعم المستشفيات بهذه التجهيزات يمثل دفعة قوية للارتقاء بجودة الخدمات العلاجية داخل المحافظة.

