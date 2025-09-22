البيئة تطلق خطة لتطوير شبكة رصد جودة الهواء لمواجهة التلوث وتغير المناخ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إطلاق خطة شاملة لتطوير وتحديث شبكة رصد جودة الهواء المحيط بالقاهرة الكبرى، وذلك ضمن أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الممول من البنك الدولي.

وقالت الوزيرة إن عملية التطوير تأتي لتعزيز قدرات مصر في رصد الملوثات المناخية قصيرة الأجل والغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، باعتبارها من أخطر التحديات البيئية المؤثرة على الصحة والمناخ عالميًا، موضحة أن التنفيذ تم بالتعاون مع خبراء دوليين من معهد قبرص إلى جانب استشاريين محليين.

تطوير 12 محطة رصد وتوسيع قدرات الشبكة

أكدت الوزيرة أن التحديث شمل رفع كفاءة 12 محطة رصد موزعة بالقاهرة الكبرى، من قها شمال الدلتا وصولًا إلى حلوان جنوبًا، بالإضافة إلى إنشاء محطتين جديدتين لأول مرة ضمن المشروع. كما تضمن التطوير إدخال أجهزة متقدمة لرصد الجسيمات الصلبة فائقة الدقة PM1، إلى جانب تحسين دقة القياسات الحالية الخاصة بـ PM10 وPM2.5، مما يعزز القدرة على تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشارت الوزيرة إلى أن محطة قها ستتحول إلى موقع مرجعي متكامل، يجمع بين رصد الملوثات التقليدية والغازات الدفيئة بدقة عالية، الأمر الذي يتيح تحليلًا علميًا لحالات التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية في الدلتا قبل وصولها إلى القاهرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تحديث الشبكة يمثل نقلة نوعية على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال رصد التلوث وتغير المناخ، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة الهواء وحماية صحة المواطنين، وضع أسس علمية دقيقة لصياغة السياسات البيئية المستقبلية، دعم التزامات مصر الدولية تجاه اتفاقيات المناخ، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وضمان الشفافية عبر تقارير دورية.



الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء

يذكر أن الشبكة القومية التابعة لجهاز شئون البيئة تضم 121 محطة رصد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتعد الأداة الأساسية لتجميع البيانات وتحليلها وتقييم نوعية الهواء وفق المعايير المحلية والدولية، إضافة إلى كونها المرجع الرئيسي لإعداد المؤشرات البيئية لنوعية الهواء في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.