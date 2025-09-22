أخبار مصر اليوم: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة لأصحاب الإيجار القديم.. إيقاف المقصرين عن العمل بالجيزة

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أعلن نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع شركاء القطاع الدوائي، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق خدمة واتساب WhatsApp لتلقي استفسارات المصانع والشركات العاملة في مجال الدواء، وذلك من خلال الأيقونة المخصصة داخل الملف التعريفي (Company Profile) على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خططها لميكنة الخدمات وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام وبمفرده بعدد من شوارع حي بولاق الدكرور، للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ومتابعة مدى تواجد الفرق الميدانية بالأحياء.

وشملت الجولة مناطق ناهيا والمزلقان وكوبري الخشب وأسفل محور الفريق كمال عامر، إلى جانب عدد من الشوارع الحيوية بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقي.

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن المنصة تحتوي على خيارين لراغبي الشقق التمليك والشقق الإيجارية، موضحا انه لن يتم رفض طلب إلا فى حالة خطأ فى تقديم المستندات، وإنه سيتم تخصيص شهر لتلقي التظلمات، واستيفاء كافة المستندات.

ناقش فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، مؤكِّدين ضرورة الضغط من أجل الوقف الفوري غير المشروط للعدوان الذي يستهدف الأبرياء في غزة؛ حيث صرَّح فضيلته: “نشُدُّ على أيديكم وأيادي حكماء العالم وعقلائه للضغط بكل قوة من أجل التدخل لوقف هذا العدوان المجرم، ونقدِّر الجهود التي بُذلت للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يمثل ضوءًا في نهاية النفق المظلم، وهو ما كنَّا نتوقَّعه شبه مستحيل.

مؤكدًا فضيلته أن هذا الاعتراف يؤكِّد أنَّ هذا الكيان المحتل فقد الظهير العالمي الذي دعمه طوال سبعين عامًا مضت، وندعو الله أن يخلِّص إخواننا في غزة من هذا العدوان، وأن نرى شعب فلسطين وهو يعيش على أرضه، ويتمتَّع بكل حقوقه المكفولة لسائر الشُّعوب الأخرى”.

