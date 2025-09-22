الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة جراحات العظام بمستشفى أطفيح بعد سنوات من التوقف

جراحات العظام
جراحات العظام

 أعلن مستشفى أطفيح المركزي عن استئناف عمليات جراحة العظام بعد توقف دام سنوات، حيث تم بنجاح إجراء ثلاث عمليات معقدة داخل غرفة العمليات اليوم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف مباشر من الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة والمناطق المجاورة.

تفاصيل العمليات الجراحية

وقاد الفريق الطبي المتخصص العمليات بنجاح، والتي شملت تركيب شرائح ومسامير لعلاج كسور معقدة، وإزالة عظمة زائدة من قدم مريض.

وقد تمت جميع التدخلات الجراحية بدقة عالية وتنظيم كامل لضمان سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الطبية.

خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضى، مع التركيز على دعم الفرق الطبية المتخصصة وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وتعد عودة جراحات العظام في مستشفى أطفيح خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية بمحافظة الجيزة، بما يساهم في تخفيف معاناة المرضى ويوفر عليهم مشقة الانتقال لمستشفيات بعيدة لإجراء العمليات الجراحية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدخلات الجراحية المستشفيات الحكومية خطة وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء رعاية صحية متكاملة مستشفي اطفيح المركزي مستشفى أطفيح نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

البيئة تطلق خطة لتطوير شبكة رصد جودة الهواء لمواجهة التلوث وتغير المناخ

محافظ الجيزة: إزالة 58 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بالبدرشين ومنشأة القناطر

محافظ الجيزة: دعم مستشفيات الشيخ زايد وأبو النمرس والتحرير وأم الأطباء بأجهزة حديثة

خطوة جديدة من وزارة البيئة لدمج ذوي الإعاقة في المبادرات البيئية

مديرية الصحة بالجيزة تعلن عن حاجتها لأطباء للعمل بنظام الاستعانة الجزئي

محافظة الجيزة: إزالة العوائق بمحيط مدرسة ترسا الجديدة بالطالبية وتشغيلها

محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتعقيم الكلاب الضالة بأساليب علمية

محافظ الجيزة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة التطرف

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

ترتيب الكرة الذهبية، فينيسيوس في المركز 16 وليفاندوفسكي 17

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

عودة عبد القادر واستبعاد بن رمضان، مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

ترتيب الكرة الذهبية، هالاند 26 وفان دايك في المركز 28

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads