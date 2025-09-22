عودة جراحات العظام بمستشفى أطفيح بعد سنوات من التوقف

أعلن مستشفى أطفيح المركزي عن استئناف عمليات جراحة العظام بعد توقف دام سنوات، حيث تم بنجاح إجراء ثلاث عمليات معقدة داخل غرفة العمليات اليوم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف مباشر من الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة والمناطق المجاورة.

تفاصيل العمليات الجراحية

وقاد الفريق الطبي المتخصص العمليات بنجاح، والتي شملت تركيب شرائح ومسامير لعلاج كسور معقدة، وإزالة عظمة زائدة من قدم مريض.

وقد تمت جميع التدخلات الجراحية بدقة عالية وتنظيم كامل لضمان سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الطبية.

خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضى، مع التركيز على دعم الفرق الطبية المتخصصة وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وتعد عودة جراحات العظام في مستشفى أطفيح خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية بمحافظة الجيزة، بما يساهم في تخفيف معاناة المرضى ويوفر عليهم مشقة الانتقال لمستشفيات بعيدة لإجراء العمليات الجراحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.