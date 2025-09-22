الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بنفيكا السابق يقترب من تدريب الأهلي

برونو لاج
برونو لاج

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن دخول البرتغالي برونو لاج ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ووفقًا لما أورده موقع TSF البرتغالي، فإن لاج يعتبر الاسم الأقرب والأكثر تفضيلا لدى إدارة الأهلي، خاصة بعد رحيله عن تدريب نادي بنفيكا منذ ستة أيام فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري الأهلي وحرس الحدود الدورى المصرى الممتاز برونو لاج بنفيكا

