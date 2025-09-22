الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يتواصل مع مدرب تركي لتدريب الفريق

عبدالله أفجي
عبدالله أفجي

كشف أوندر كارافيلي، المدرب المساعد للمدرب التركي عبد الله أفجي، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين المدرب ومسئولي النادي الأهلي، تمهيدا لتوليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج.

وأضاف كارافيلي في تصريحات للصحافة التركية: "رفضت عدة عروض مؤخرا لأنني أرغب في الاستمرار مع المدرب عبد الله أفجي.

وواصل:" بالفعل، حدثت اتصالات بين المدير الرياضي للنادي الأهلي وأفجي منذ حوالي أسبوعين".

وأوضح المدرب المساعد أن وجود محمود حسن تريزيجيه في الفريق يعد ميزة كبيرة، مشيرا إلى أنهم يعرفون اللاعب جيدا من فترة عملهم السابقة في طرابزون.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الثلاثاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الجريدة الرسمية
