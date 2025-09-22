الإثنين 22 سبتمبر 2025
الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

أفشة
أفشة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيّا.

 وأكد جاب الله أن الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد على بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود 

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويغيب عن الأهلي امام حرس الحدود كل من: محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

