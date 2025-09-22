الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

عمدة موسكو: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم بالطائرات المسيرة وتدمر 7 مسيرات أوكرانية

موسكو، فيتو
موسكو، فيتو

أعلن عمدة موسكو أن دفاعات العاصمة الجوية تصدت لهجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدًا أن الهجوم استهدف مناطق في موسكو لكنه تم إحباطه بالكامل دون وقوع إصابات كبيرة.

الدفاعات الجوية الروسية تدمير الطائرات المسيرة

وأشار عمدة موسكو، إلى أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في تدمير 7 مسيرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكّدًا أن السلطات مستمرة في مراقبة الأجواء وتعزيز إجراءات الحماية.

إعلان إغلاق كامل للأجواء فوق موسكو

وشدد على أن قوات الدفاع الجوي في موسكو تعمل بكامل طاقتها لضمان سلامة المدنيين والمرافق الحيوية، مضيفًا أن السلطات ستواصل تقييم الوضع وتحديث الإجراءات الأمنية حسب الحاجة.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان إغلاق كامل للأجواء فوق موسكو وتعليق الرحلات الجوية، في سياق تصعيد محتمل في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواصل الاستفزاز طالما سُمح لها بذلك

وزيرة الخارجية البريطانية: الناتو على استعداد للمواجهة مع روسيا

 

