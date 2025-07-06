الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قبل وصولها موسكو، الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيّرات أوكرانية

مسيرة أوكرانية،
مسيرة أوكرانية، فيتو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية، كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

بالتزامن مع ذلك، أعلن مطار رئيسي في المدينة ذاتها تعليق رحلات الطيران المغادرة بشكل مؤقت، قبل إعلان استئنافها في وقت لاحق.

وقال سوبيانين إن أجهزة الطوارئ تعمل في مواقع أُسقطت فيها المسيّرات، دون تقديم معلومات عن الأضرار المحتملة، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تليجرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في فترة تزيد قليلا على 5 ساعات حتى مساء السبت.

وشملت عملية التصدي الروسية للمسيّرات الأوكرانية 5 طائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، كانت اثنتان منها متجهتين إلى العاصمة.

وذكر الوزارة أن المجموع شمل 17 طائرة مسيّرة فوق منطقة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية و11 غيرها في منطقة "أوريول" المجاورة.

من جهته، ذكر حاكم منطقة "بيلجورود" على الحدود أن 4 طائرات مسيّرة أوكرانية أصابت سائق حافلة ورجلًا كان يقود سيارة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 94 طائرة مسيّرة جرى تدميرها فوق روسيا خلال الليل و45 أخرى في أقل من 6 ساعات خلال اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس بلدية موسكو موسكو أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

مواد متعلقة

الخارجية الروسية: موسكو تعترف رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

الأوبرا تستضيف البالية الوطني الروسي بمشاركة سفير موسكو

السفير الإيراني في موسكو: ننتظر زيارة بوتين إلى طهران قريبا

الأكثر قراءة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بعد انفراد فيتو بعقود الـ 5 ملايين جنيه

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

ريال مدريد يتخطى دورتموند بصعوبة ويتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

بارتفاع يصل لـ 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أضرار عدم تغيير زيت محرك السيارات

تفاصيل عرض شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي

ضربها بالقلم، القبض على شاب اعتدى على سيدة بمحطة مترو السادات

خدمات

المزيد

أضرار عدم تغيير زيت محرك السيارات

أسعار السبائك اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في الأسواق

3 شروط لاسترداد المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، تعرف عليها

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads