الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواصل الاستفزاز طالما سُمح لها بذلك

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن ما جرى من انتهاك روسيا لـ المجال الجوي الأوروبي ثلاث مرات خلال أسبوعين ليس من قبيل الصدفة، وإنما مؤشر واضح على سياسة ممنهجة لاختبار صلابة الموقف الأوروبي.

تهديد مباشر من روسيا للأمن الأوروبي

وأضافت أن هذه التحركات الروسية تمثل تقويضًا مباشرًا لأمن أوروبا، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع هذه الانتهاكات باعتبارها رسائل استفزازية تستهدف اختبار قدرة دوله على الردع والتنسيق الدفاعي.

استمرار الاستفزازات الروسية لأوروبا

وأكدت المسؤولة أن روسيا ستواصل هذه الاستفزازات طالما سُمح لها بذلك، داعية الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق الدفاعي والردع المشترك لوقف مثل هذه الممارسات.

وفي تطور ينذر بتصعيد جديد على الجبهة الشرقية لأوروبا، أعلنت إستونيا دخول 3 مقاتلات روسية مجالها الجوي دون تصريح وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية إنها استدعت دبلوماسيا روسيا اليوم الجمعة، للاحتجاج على هذه الواقعة، وذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إسقاط طائرات الناتو مسيرات روسية فوق بولندا وزيادة المخاوف من إمكانية توسع الحرب الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا إن روسيا انتهكت بالفعل المجال الجوي لبلاده أربع مرات هذا العام، "ولكن التعدي اليوم، الذي شمل 3 مقاتلات دخلت مجالنا الجوي، هو عمل وقح بشكل غير مسبوق".

