أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في التدخل الأجنبي بشؤون روسيا الداخلية فاسيلي بيسكاريوف، اليوم الأحد، أن استخبارات الغرب تجمع بشكل مكثف بيانات عن الوضع في الأراضي الروسية بهدف إثارة الاحتجاجات.

مسؤول روسي يتهم الغرب بمحاولة إثارة الاحتجاجات في موسكو

وقال بيسكاريوف: "أثبتت اللجنة أن أجهزة الاستخبارات المعادية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق بلادنا بهدف إثارة الاحتجاجات. ولهذا الغرض، يُجري البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني تدريبات منتظمة مع ممثلي ما يُسمى بالمعارضة الروسية الراديكالية، وهم في الواقع خونة".

وشدد على أنه على الرغم من محاولات التدخل الخارجي العديدة، تُجرى الانتخابات في روسيا بشكل صارم وفقا للدستور الروسي والتشريعات الانتخابية.

وأضاف أن الجهات الخارجية بدأت بالفعل استعداداتها النشطة لانتخابات مجلس الدوما عام 2026. مؤكدا أن هدف الغرب لم يتغير، وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

واختتم بيسكاريوف حديثه قائلا: "الانتخابات، كما يعتقدون، هي إحدى الفرص المناسبة لمحاولة تقويض وحدتنا الداخلية".

