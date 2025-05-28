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خارج الحدود

في هجوم استمر 3 ساعات، أوكرانيا تغرق سماء روسيا بالمسيرات

أوكرانيا تغرق سماء
أوكرانيا تغرق سماء روسيا بالمسيرات، فيتو

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت أو اعترضت 112 طائرة أوكرانية مسيرة على مدى ثلاث ساعات، معظمها فوق المناطق الوسطى أو الجنوبية.

وقال مسؤولون إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أو اعترضت 112 طائرة مسيرة أوكرانية على مدى ثلاث ساعات، بما في ذلك سرب تسنى اعتراضه في أثناء توجهه إلى موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تليجرام أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو. وأُسقطت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية، بينما اعتُرضت الطائرات الأخرى في خمس مناطق مختلفة.

ولم يشر بيان الوزارة إلى إسقاط طائرات مسيرة في المنطقة المحيطة بموسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية تصدت لست طائرات أوكرانية مسيرة في أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.

وأوضح أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ بأعداد كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين إن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أهداف أوكرانية خلال ثلاثة أيام انتهت صباح الإثنين. وانخفضت هذه الأعداد تدريجيًّا من ليل الإثنين إلى صباح الثلاثاء.

وتأتي موجة التصعيد المتبادل فيما تسابق الولايات المتحدة الزمن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المتواصلة منذ أوائل عام 2022.

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