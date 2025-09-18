الخميس 18 سبتمبر 2025
موسكو تنتقد تل أبيب، التصعيد في غزة يغلق باب التفاوض

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت الحكومة الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليتها في قطاع غزة يشير إلى عدم رغبتها بالتفاوض.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل على توسيع نطاق القتال في إطار عملية “مركبات جدعون 2”، زاعما استهداف مخزن أسلحة تابع لحركة حماس في مدينة غزة.

14 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر طبية بقطاع غزة، أن حصيلة الشهداء جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بلغت 14 شهيدا، بينهم 9 في مدينة غزة. 

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر أيضا عن وقوع إصابات وأضرار واسعة في منازل وممتلكات المواطنين. 

قائد سابق بجيش الاحتلال ينتقد توجه نتنياهو في حرب غزة

قال يسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن توجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة حرب غزة يسبب عدة مشاكل على المستويين العسكري والإنساني.

مخاطر العملية الإسرائيلي في غزة

وأوضح زيف، في تصريحاته، أن العملية الجارية في غزة تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين والجنود، إضافة إلى المدنيين في القطاع لخطر جسيم.

انتقادات متصاعدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية بشأن استراتيجية نتنياهو في غزة، خاصة مع طول أمد الحرب وتفاقم تداعياتها.

حكومة الاحتلال غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

