4 قتلى روس في هجوم مسيرات أوكرانية على مقاطعة سمارا

أعلنت سلطات مقاطعة سمارا الروسية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخر في هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية.

أمس الجمعة، وقعت انفجارات في العاصمة كييف ودوت صفارات الإنذار في المدينة، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفونويه" الأوكرانية.

وفي المقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عن إصابة امرأة في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكني في قرية جروزسكويه في المقاطعة.

وكتب جلادكوف في قناته عبر "تيليجرام": "أُصيبت امرأة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من طراز "إف بي في" على مبنى سكني في قرية غروزسكويه في منطقة بوريسوف، حيث نُقلت إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2".

وبحسب حاكم المقاطعة، تلقت المصابة الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى لتلقي العلاج في العيادات الخارجية، كما أسفر الهجوم عن تضرر سقف مبنى وشقة واحدة فيه.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 4 مسيرات أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم.

