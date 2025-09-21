الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

أشرف نصار رئيسًا لنادى البنك الأهلي رسميا والسرسي نائبا

مجلس إدارة نادي البنك
مجلس إدارة نادي البنك الاهلي، فيتو

أعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة، وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية 

انتخابات نادى البنك الأهلى


وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذى سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 
على النحو التالي 
اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة 
أحمد محمد السرسي.. نائب رئيس مجلس الإدارة 
محمد عبد المنعم عبد الفتاح.. أمين الصندوق

أعضاء المجلس

طارق فاروق ياسين 
احمد محمد ابراهيم 
زين العابدين رمضان 
نصر السيد نصر

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل 
محمد عبد الحميد نبيل.

انتخابات نادى البنك الأهلى نادي البنك الأهلي الشباب والرياضة اشرف نصار

