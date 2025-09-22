كأس الإنتركونتيننتال، بيراميدز يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي

بيراميدز والأهلي السعودي، يختتم فريق بيراميدز اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويؤدي الفريق السماوي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين بملعب المباراة على ملعب الإنماء.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وتذاع مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال عبر SSC السعودية.

وتردد أنه أيضا سيتم إذاعتها على قناة إم بي سي لكن لم يعلن رسميا عنها حتى الآن.

وينتظر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تحقيق إنجاز عالمي في كأس الإنتركونتيننتال، حال تخطيه الأهلي السعودي بطل آسيا غد الثلاثاء والفوز بلقب بطولة كأس القارات الثلاث (إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ).

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال ليتأهل إلى الدور الثاني بالبطولة.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم لفريق نادي بيراميدز في الدقيقة 14، وأضاف مروان حمد الهدف الثاني في الدقيقة 74، وسجل مصطفى زيكو هدف فريق نادي بيراميدز الثالث في الدقيقة 85.



ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة مساء السبت الماضي استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

كان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.



خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

كأس القارات الثلاث

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

