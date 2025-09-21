الأحد 21 سبتمبر 2025
القنصل المصري في جدة يزور مران بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

القنصل المصري في
القنصل المصري في جدة يزور مران بيراميدز

حرص أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، وعمر الباز القنصل المصري، على دعم فريق نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وحرص أعضاء القنصلية المصرية على حضور أول تدريبات نادي بيراميدز في جدة بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، لدعم الفريق والتأكيد على المساندة لممثل مصر وقارة أفريقيا في البطولة العالمية.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال

 

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

لقب كأس القارات الثلاث

 

كشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

