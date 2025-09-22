تشكيل المصري لمباراة فاركو في الدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة فاركو

عصام ثروت لحراسة المرمى.

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر .

محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط .

عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، كريم بامبو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، حسين فيصل.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الإثنين بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

المصري وفاركو

ويسعى فريق المصري إلى استمرار انتصاراته لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى بعد فوزه الأخير على غزل المحلة 2-1، في حين يأمل فاركو تعديل مساره بعد تعادله الأخير أمام المقاولون العرب.

ترتيب المصري وفاركو

المصري يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

فيما يقع فاركو في آخر ترتيب جدول الدوري بـ 3 نقاط، جمعها بعد خوض 6 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة فاركو والمصري

أمين عمر، حكمًا للساحة.

سمير جمال، مساعد حكم أول.

عماد فرج، مساعد حكم ثان.

محمود منصور، حكم رابع.

محمود الدسوقي، حكم تقنية الفيديو.

محمد عاطف الزناري، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.