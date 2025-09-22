الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم حكام روماني يدير مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتزين ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال. 

 

 

وعقد اليوم، بملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر بالكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر بالكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر بالكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني: أحمد زاهر مدير الفريق، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، واللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

